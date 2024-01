Lite sul bus, spunta un coltello

Ancora un autobus dell'Amt, costretto a fermarsi e interrompere la corsa a causa di quello che stava accadendo a bordo. È successo intorno alle ore 14 di sabato 20 gennaio 2024 in via Reti a Sampierdarena.

Un uomo e una donna hanno iniziato a discutere a bordo per futili motivi, quando un altro passeggero, straniero, si è messo in mezzo a protezione della donna. A quel punto il primo uomo ha estratto un coltello.

Informato, l'autista ha immediatamente fermato il mezzo. Sul posto, oltre alla polizia locale, è intervenuta anche una volante della polizia di Stato. L'autista ha riferito di non aver assistito alla scena, in quanto impegnato a guidare, ma di avere arrestato il mezzo non appena informato della presenza di un uomo armato a bordo.

Un passeggero invece ha confermato di aver visto l'uomo, un italiano di 68 anni con precedenti, aver estratto l'arma. Gli agenti lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di un cutter e di un coltello marca Opinel. Così il pensionato è stato denunciato per porto abusivo di armi e interruzione di pubblico servizio.