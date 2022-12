Ennesima giornata complicata nei pronto soccorso genovesi

La foto è arrivata in redazione da un operatore del 118, bloccato al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Ma anche gli altri ospedali genovesi sembrano sotto pressione nella giornata odierna, martedì 6 dicembre 2022.

Per quanto riguarda il Galliera, la segnalazione ricevuta parla di dieci ambulanze ferme in tarda mattinata. Chi ha scattato la foto ha potuto riprendere servizio solo dopo tre ore. Il blocco delle ambulanze deriva dal fatto che l'ospedale non prende subito in carico i pazienti, che restano quindi sulle barelle in dotazione ai mezzi di soccorso.

Intorno alle 15 i pazienti in visita al Galliera risultano essere 42, mentre 13 sono in attesa, di cui sette codici arancioni. Tre le osservazioni brevi (Obi). Grande afflusso anche al San Martino, dove negli stessi minuti ci sono 81 pazienti in visita e 31 in attesa, di cui tre codici arancioni. Undici le osservazioni brevi.

Non va meglio al Villa Scassi: 51 le persone in visita, 21 quelle in attesa, di cui quattro codici arancioni. Quindici sono in Obi. Infine Voltri: 23 pazienti in visita, 12 in attesa, di cui uno in codice arancione, e otto in osservazione breve.