Dimentica valigie all'aeroporto e fa scattare l'allarme bomba, rischia una denuncia

Falso allarme bomba all'aeroporto di Genova nel pomeriggio di martedì 25 agosto 2020. Un passeggero diretto in Ucraina via Roma ha dimenticato due valigie all'interno dello scalo ed è partito, facendo scattare le procedure di emergenza.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia di frontiera, che hanno fatto brillare le due valigie. Il proprietario ora rischia una denuncia per procurato allarme.

Per svolgere le operazioni in sicurezza, i passeggeri in partenza sono stati fatti rimanere al di fuori dell'area imbarchi.