Alga 'tossica', a ponente l'allerta sale a livello 2 con rischio "non trascurabile"

In seguito agli ultimi accertamenti effettuati da Arpal per il monitoraggio dell'alga, cosiddetta 'tossica', ostreopsis ovata, il Comune di Genova comunica che a causa delle attuali condizioni meteo marine, che hanno prodotto un abbondante fioritura algale, siamo entrati in fase di allerta 2 per quanto riguarda la zona di Ponente (Area 7), mentre per il Levante (Area 8) rimane in una fase di allerta 1.

L'area 7 va da punta San Martino (porticciolo di Arenzano) al limite ovest diga aeroporto, mentre la l'area 8 va da ponte ex idroscalo adiacente ponte San Giorgio a Punta Chiappa.

A causa della fioritura, in alcuni casi si verificano degli effetti temporanei e rapidamente reversibili sull'uomo causati dal contatto e dall'inalazione dell'aerosol marino, che possono interessare le prime vie respiratorie.

La fase di allerta 2, secondo quanto spiega Arpal, prevede livelli di rischio sanitario "non trascurabile". Al momento nessun divieto di balneazione specifico, si può fare il bagno, anche se si potrebbero riportare i fastidi di salute, spiegati dal Comune.

Misure di gestione in fase di allerta

il sindaco comunica alla Asl territorialmente competente, alla Regione Liguria (prevenzione@regione.liguria.it), al Ministero della Salute e al Ministero dell’Ambiente le misure per informare il cittadino e prevenire esposizioni pericolose.

La Asl territorialmente competente nei casi di Fase di Allerta 2 (rischio non trascurabile) informa i presidi di primo soccorso posti sul territorio, che nel caso di casi con sintomatologia sospetta o conclamata ne danno prontamente riscontro alla Asl, e questa immediatamente ne dà riscontro ad Arpal e Regione Liguria e al Sindaco del Comune interessato

Misure di gestione in fase di emergenza

il sindaco comunica alla Asl territorialmente competente, alla Regione Liguria (prevenzione@regione.liguria.it), al Ministero della Salute e al Ministero dell’Ambiente Ministero della Salute e Ministero dell’Ambiente le misure per informare il cittadino e prevenire esposizioni pericolose, indicando le misure di prevenzione adottate e le eventuali azioni intraprese (cartellonistica, bollettini, segnaletica, pubblicazioni sui portali nazionali e regionali; eventuali ordinanze sindacali di divieto).

La Asl territorialmente competente informa sempre i presidi di primo soccorso posti sul territorio, che nel caso di casi con sintomatologia sospetta o conclamata ne danno prontamente riscontro alla ASL, e questa immediatamente ne dà riscontro ad ARPAL e Regione Liguria e al Sindaco del Comune interessato.

Le aree a elevato e medio rischio di fioritura di Ostreopsis ovata sono piccole porzioni del tratto di costa, e non la sua interezza. Si tratta di punti potenzialmente favorevoli che presentano le seguenti caratteristiche:

acqua poco profonda;

basso ricambio idrico (ad esempio, in presenza di strutture antierosione);

fondo roccioso-ciottoloso;

macroalghe.

I tratti di costa alta, le spiagge aperte, quelle sabbiose, i tratti interessati da correnti non costituiscono l'habitat dell'Ostreopsis.