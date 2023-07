Alga tossica, allerta in Liguria: ecco i punti della costa dove è più diffusa

Sulle coste genovesi torna l'alga tossica (Ostreopsis ovata). Lo confermano le rilevazioni dell'Arpal degli ultimi giorni con la presenza molto abbondante da bollino rosso.

In caso di fioritura, dovuta al caldo, l'azione della tossina nella maggior parte dei casi può realizzarsi con l'inalazione di un "aerosol marino", e può avere conseguenze per l'uomo. I sintomi, assimilabili a quelli influenzali, si presentano dopo due-sei ore dall'esposizione e regrediscono, di norma, dopo 24-48 ore senza ulteriori complicazioni. Solitamente sono casi transitori alle vie respiratorie e generalmente non richiedono alcun tipo di trattamento.

I dati mostrano una presenza massiccia soprattutto nel levante: Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco, Camogli; a Chiavari, Lavagna e Sestri Levante.

In coerenza con quanto previsto dal decreto regionale DD 2089 del 28/03/2023 allegato 4 (in riferimento al D.lgs.116/08 Art.12 e Decreto 30/03/2010 Art.3) a seguito degli accertamenti effettuati da Arpal per il monitoraggio dell’alga Osteopsis, il comune di Genova comunica di essere entrati in fase di allerta con un monitoraggio della situazione.