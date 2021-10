Agricoltori in piazza contro i cinghiali: "Presenza insostenibile"

Martedì 26 ottobre gli agricoltori liguri aderenti a Cia Agricoltori italiani scenderanno in piazza "per non lasciare campo ai cinghiali".

L'associazione di categoria ha lanciato anche una raccolta firme coinvolgendo cittadini e istituzioni, per cambiare la legge regionale e avere rimborsi giusti e più tutela per il lavoro degli agricoltori. "Negli stand nessun prodotto - spiegano - perché questo è quello che rischiano gli agricoltori liguri e i consumatori se non si limiterà il fenomeno della presenza insostenibile dei cinghiali sul territorio e ormai in tante strade cittadine".

Lo stand sarà dalle ore 10:30 alle ore 12 all’incrocio tra via San Vincenzo e via XX Settembre vicino al Ponte Monumentale.