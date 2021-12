Assessore aggredita sul treno, denunciata minorenne

La polizia ferroviaria ha identificato, nella tarda giornata di giovedì 2 dicembre 2021, la presunta responsabile dell'aggressione avvenuta la mattina dello scorso 30 novembre su un treno regionale tra le stazioni di Sampierdarena e Principe ai danni dell'assessore all’ambiente e pubblica istruzione del Comune di Arenzano, Giovanna Damonte.

Fondamentale si è rivelato l'esame dell'impianto di videosorveglianza presente sul convoglio, che ha consentito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e d'individuare la giovane, che ha aggredito la donna, mentre il ragazzo che era con lei è risultato estraneo ai fatti.

Le telecamere della stazione di Genova Principe hanno contribuito a definire ulteriormente la fisionomia dei due ragazzi, immortalati in più riprese mentre scendono dal treno e si dirigono frettolosamente verso l'uscita dello scalo ferroviario.

Da qui è partito il lavoro della squadra di polizia giudiziaria del compartimento, che non ha tardato a identificare sia la ragazza che il suo giovane accompagnatore, entrambi minorenni. L'autrice dell'aggressione, una 16enne residente nel ponente genovese, è stata denunciata alla procura della Repubblica presso il tribunale dei Minorenni per i reati di lesioni e minacce gravi: la stessa, una volta condotta presso gli uffici del compartimento Polfer, davanti ai riscontri raccolti in sede d'indagine e trasmessi all'autorità giudiziaria, ha ammesso i fatti, dichiarandosi pentita del proprio gesto.