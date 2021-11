Aggredita sul treno per aver chiesto di alzare la mascherina: assessora di Arenzano al pronto soccorso

Si è alzata di scatto e le ha sferrato uno schiaffo, poi l'ha presa a calci in faccia.

L'assessore all'Ambiente e Pubblica Istruzione di Arenzano Giovanna Damonte è stata aggredita, questa mattina, sul treno da una ragazza a cui aveva chiesto di alzarsi la mascherina, nel rispetto delle norme anti covid.

Dopo l'intervento del capo treno, Damonte è stata portata al pronto soccorso dove è in attesa di essere visitata.

Proprio in queste ore la giunta sta lavorando a un'ordinanza per inserire l'obbligo d'indossare la mascherina anche all'aperto ma solo nelle vie dello shopping o dove si possano creare assembramenti: “Stiamo ragionando sull’introduzione dell’obbligo di mascherina all’aperto in centro - ha detto il sindaco Marco Bucci a Radio 24 - anche perché abbiamo molte richieste dai cittadini che si sentono più sicuri e perché introdurre la mascherina nelle strade dello shopping aiuta a pensare che i vaccini sono la cosa migliore e anche un invito a vaccinarsi, io vorrei arrivare al 100% di vaccinati nella mia città. Obbligo di mascherina all’esterno serve anche ad evitare il togli-metti quando entri in un negozio, tanto vale tenerla anche fuori, aiuterà le persone che non abbiamo ancora risolto il problema. Mascherina in tutta Italia? Credo che dipenda dalle situazione, nelle strade dello shopping serve, in altre situazioni non affollate non ce ne è bisogno”.

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha mandato il suo messaggio di solidarietà all'assessora tramite social: "Calci e schiaffi, su un treno, solo per aver chiesto a una ragazzina di indossare la mascherina, come prevede la legge. Un episodio di violenza inaccettabile e da condannare fermamente. Solidarietà a Giovanna Damonte, assessore all'Ambiente e Pubblica Istruzione di Arenzano, vittima di questa brutta aggressione. Quando capiremo che il nemico da combattere è il Covid sarà sempre troppo tardi".