Abbandono rifiuti ingombranti, perché non è facile installare 'fototrappole'

"L'installazione di fototrappole per identificare chi abbandona rifiuti per strada non è di per sé vietata, ma deve avvenire seguendo la disciplina europea in materia di trattamento dei dati personali, per gestire i rischi di tale trattamento".

Lo ha detto l'assessore Sergio Gambino durante la seduta del consiglio comunale di martedì 12 marzo 2024, rispondendo all'interrogazione del consigliere Federico Barbieri di Genova Domani riguardante la 'possibilità di installazione di fototrappole contro l'abbandono rifiuti ingombranti in punti critici già segnalati nel Municipio IX Levante, ad esempio via Timavo'.

"Non è operazione facile - conclude Gambino -, perché va comunque tutelata e protetta la privacy anche di chi eventualmente sta abbandonando rifiuti. Inoltre, in base a una sentenza di legge, interpretata dalla procura di Genova, le sanzioni non potrebbero essere emesse se il fatto è accertato da remoto, ma solo se il fatto risultasse accertato in flagranza di reato".