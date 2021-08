Autostrade, con chiusura A10 rischio code fino a 15 km

C'è preoccupazione per quello che potrebbe succedere sulle autostrade intorno a Genova dopo Ferragosto, quando la carreggiata nord dell'A10 verrà chiusa per lavori non più prorogabili nelle gallerie. Le previsioni sul traffico parlano di code da 10 a 15 km sulla A10 in direzione Genova e di 4 km in direzione Savona per gran parte della giornata con possibili ripercussioni anche sull'A7 in direzione Genova con incolonnamenti che potrebbero estendersi oltre Bolzaneto.

È stata la stessa Autostrade a ipotizzare questo scenario nell'incontro in Regione con le associazioni dell'autotrasporto e i rappresentanti delle categorie dell'economia ligure, dal porto al commercio.

I lavori inizieranno il 16 agosto sulla carreggiata nord dell'A10, fra aeroporto e Pra', mentre la sud verrà tenuta aperta a doppio senso di marcia, e proseguiranno sino al 25 agosto. Sino al 16 agosto i lavori proseguiranno durante le ore notturne.

Nel frattempo dalla Regione è arrivata la richiesta di un commissario per la gestione dell'emergenza economica e sociale che sta segnando drammaticamente la Liguria.