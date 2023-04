Dopo i lavori, riaperte al pubblico le Dune di Pra'

Sono state riaperte, per Pasqua, le dune di Pra' sulla fascia di rispetto. Molti i cittadini che, dopo tanti mesi, sono tornati a fruire di parte di questi spazi pubblici.

"L'esperienza della Fascia di Rispetto di Pra' - dice Davide Siviero, assessore ai lavori del Municipio Ponente - insegna che la convivenza tra attività portuali e quartieri cittadini è possibile, e che talvolta anche i problemi possono essere trasformati in opportunità. Basta trovare degli interlocutori disposti a discuterne con una generosa dotazione di buona volontà. Che questo esempio possa rappresentare un faro per il ponente e per tutta Genova. Un ringraziamento all'Assessore Francesco Maresca per questa apprezzabile sorpresa pasquale".