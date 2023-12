Visite guidate al cimitero di Staglieno, le nuove date

Nuove date per le visite guidate al cimitero di Staglieno per il mese di dicembre: un'occasione unica per scoprire tutte le meraviglie di un vero e proprio museo a cielo aperto ricco di tesori di arte e bellezza e scrigno di storia e memoria della città, contribuendo contemporaneamente alla conservazione delle opere in esso contenute. Il ricavato delle visite è infatti interamente destinato al restauro di opere scultoree del cimitero.

Calendario visite cimitero Staglieno

Sabato 9 dicembre ore 11: Mille culture. Genova e il mondo

Domenica 10 dicembre ore 11: Mille culture. Genova e il mondo

Venerdì 15 dicembre ore 15: Staglieno arte e bellezza

Sabato 16 dicembre ore 11: Staglieno arte e bellezza

Mercoledì 27 dicembre ore 11: Staglieno arte e bellezza

Venerdì 29 dicembre ore 11: Una passeggiata nella storia

Sabato 30 dicembre ore 11: Staglieno arte e bellezza.

Appuntamento all’Infopoint turistico culturale (ingresso lato fioristi). Si consigliano scarpe comode. Seguendo tutti e tre gli itinerari si avrà la visione completa della parte storica del cimitero, dai porticati al boschetto alla zona policonfessionale.

Staglieno, arte e bellezza

All’interno di un vero e proprio museo a cielo aperto, lungo il quadriportico storico e i porticati superiori scopriamo le opere d’arte contenute nel Cimitero Monumentale di Staglieno, lasciandoci condurre dal Neoclassicismo al Realismo borghese fino al Liberty, tra emozione e meraviglia.

Settori A e D (Quadriportico storico e portici superiori)

https://www.exploratour.it/prodotto/staglieno-arte-bellezza/

Una passeggiata nella storia

Dal Boschetto dei Mille, che accoglie gli eroi del Risorgimento, fino al Campo dei Caduti per la Libertà passando per i viali ombrosi che ospitano le cappelle di famiglia e raccontano l'evoluzione dell'Alta Borghesia genovese. La storia e la memoria della città eternate nella pietra.

Settori B e E (Porticato Semicircolare e Boschetto)

https://www.exploratour.it/prodotto/staglieno-passeggiata-storia/

Mille culture Genova e il mondo

Genova è un crogiuolo di culture e così il suo cimitero dove si incontrano identità caratteristiche sia nella vita che nella morte. Un viaggio alla scoperta delle differenti spiritualità e sensibilità nei confronti dell’aldilà, per esplorare tutto il mondo in un solo luogo di meraviglia

Settori C e F (Porticato Montino e Area Policonfessionale)

https://www.exploratour.it/prodotto/staglieno-culture/

Tutte le info su: www.staglieno.comune.genova.it

CONTRIBUTO:

Intero € 5 + 2 euro di diritti di prenotazione

Ridotto (12-18 anni, over 65, gruppi) € 4 + 2 euro di diritti di prenotazione

Gratuito € 0 (0-12 anni)

Durata visite 90 minuti circa

INFO E PRENOTAZIONI www.exploratour.it/staglieno/

Mail: info@exploratour.it Assistenza telefonica: 010 099 5560

In base alle prenotazioni il tour potrebbe essere in doppia lingua. In caso di allerta rossa o avviso di burrasca forte il cimitero sarà chiuso e la visita ricalendarizzata.