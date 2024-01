Le iniziative per ricordare Vialli: raduno dei tifosi, evento benefico e una mostra

A un anno dalla morte di Gianluca Vialli Genova ricorda il campione che trascinò a suon di goal la Sampdoria verso lo scudetto nella stagione 1990/1991, ma anche alla conquista di tre Coppe Italia, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Italiana. Sono diverse le iniziative organizzate in questi giorni, una mostra, uno spettacolo benefico al Carlo Felice e il ritrovo dei tifosi al molo di Quinto. Rapallo è invece la prima città a intitolare una via alla sua memoria.

Allo stadio Luigi Ferraris il Museo Samp-Doria ha organizzato una mostra con cimeli e foto che sarà aperta venerdì 5 gennaio dalle ore 12 alle 19 e sabato 6 gennaio dalle ore 10 alle 19. Nel giorno dell'Epifania, il 6 gennaio, è stato poi lanciato un raduno dei tifosi alle ore 10:30 al Molo dell'amicizia di Quinto. L'iniziativa intitolata 'Una sciarpa per Gianluca' è stata promossa sui social dal gruppo 'Ignoranti 2021' della gradinata Sud e ha subito raccolto tantissime adesioni, appuntamento alle ore 10:30 nel luogo del cuore di Vialli, trasformato in un vero e proprio sacrario dopo la sua scomparsa.

Lunedì 8 gennaio 2024 alle ore 21 si svolgerà invece al Teatro Carlo Felice (già tutto esaurito) la serata benefica 'My name is Luca. Ballata per Vialli'. Un'iniziativa fortemente voluta dalla Fondazione Vialli e Mauro per celebrare, e ricordare il campione a un anno dalla sua morte. A condurre la serata Ilaria D’Amico e Tommaso Labate, che daranno ritmo alle tante voci del racconto, rievocando in maniera suggestiva le tre grandi direttrici della vita di Gianluca: il calcio, la musica, e le relazioni umane. Il tutto nel segno di quello che è stato forse il suo principale 'talento' negli ultimi vent’anni: un’intensa attività di raccolta fondi per la ricerca sulla Sla e il cancro.