"Una sciarpa per Gianluca Vialli", iniziativa dei tifosi a un anno dalla scomparsa

"Una sciarpa per Gianluca". Questo il titolo dell'iniziativa lanciata sui social dal gruppo 'Ignoranti 2021' della gradinata Sud a un anno dalla scomparsa di Vialli, capocannoniere della Sampdoria dello scudetto e campione con il cuore blucerchiato. L'appuntamento per i tifosi è per sabato 6 gennaio 2024 alle ore 10:30 al Molo dell'amicizia di Quinto.

"L'invito è indirizzato a tutti, singoli e gruppi, per rendere indimenticabile questa giornata - scrive il gruppo -. Portate tutti una sciarpa da legare sul molo per ridare vita e colore a un luogo deturpato da intemperie e vandalismi. Un minuto di raccoglimento e poi un coro che porti in cielo quello che tutti noi portiamo nel cuore. Noi ti amiamo e ti adoriamo ! Gianluca per sempre nei nostri cuori".

Lunedì 8 gennaio 2024 alle ore 21 si svolgerà invece al Teatro Carlo Felice di Genova la serata benefica 'My name is Luca. Ballata per Vialli'. Un'iniziativa fortemente voluta dalla Fondazione Vialli e Mauro per celebrare, e ricordare il campione a un anno dalla sua morte. A condurre la serata Ilaria D’Amico e Tommaso Labate, che daranno ritmo alle tante voci del racconto, rievocando in maniera suggestiva le tre grandi direttrici della vita di Gianluca: il calcio, la musica, e le relazioni umane. Il tutto nel segno di quello che è stato forse il suo principale 'talento' negli ultimi vent’anni: un’intensa attività di raccolta fondi per la ricerca sulla Sla e il cancro.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp