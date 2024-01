Carlo Felice verso il tutto esaurito per la serata benefica dedicata a Vialli

Teatro Carlo Felice di Genova verso il tutto esaurito per 'My name is Luca', l'evento benefico in memoria di Gianluca Vialli in programma lunedì 8 gennaio alle ore 21. L'iniziativa è stata lanciata a un anno dalla scomparsa del capocannoniere della Sampdoria dello scudetto, i tifosi blucerchiati hanno deciso di ricordarlo anche al Molo dell'amicizia di Quinto nella giornata di sabato 6 gennaio.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta: "Ancora una volta Genova e la Liguria hanno risposto presente a un’iniziativa che non vuole solo celebrare la memoria di una grande campione come Gianluca Vialli, ma come obiettivo ha anche quello di ricordare la sua straordinaria attività di raccolta fondi per la ricerca sulla Sla e sul cancro, il suo impegno e la sua fiducia nella ricerca. Il Teatro Carlo Felice si avvia verso il sold out: credo che questo sia il modo per ricordare al meglio un grande esempio di vita e di sport. Regione Liguria, grazie a questo evento, vuole essere accanto alla Fondazione, con cui Vialli si era impegnato, nei progetti di ricerca scientifica, in particolare quello sulla Sla: Genova ha risposto con il consueto entusiasmo, e questo ci rende ancora più orgogliosi di ospitare l’unico evento ufficiale pensato per sostenere la Fondazione Vialli e Mauro".

A condurre la serata Ilaria D’Amico e Tommaso Labate, che daranno ritmo alle tante voci del racconto, rievocando in maniera suggestiva la vita di Vialli. Il ricavato della serata sarà appunto devoluto dalla Fondazione Vialli e Mauro a sostegno del progetto 'Momals: monitoraggio e analisi multi-omica della Sla' dei Centri Clinici NeMO di Milano e Arenzano, che mira a dare una forte accelerazione nel percorso di ricerca e comprensione delle basi molecolari e di progressione della SLA nel tempo.

"Con l’abbraccio di Genova al suo campione e il sostegno della Regione Liguria - aggiunge Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus - abbiamo riunito per la prima volta la grande famiglia di Gianluca, per festeggiarlo come merita".