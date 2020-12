Ultimo weekend di shopping: via Venti diventa pedonale

Via XX Settembre sarà pedonale dalle 12 di sabato 19 dicembre alle 20 di domenica 20 dicembre: la conferma è arrivata dal consigliere delegato alla Protezione Civile, Sergio Gambino, una decisione presa per evitare assembramenti in quello che di fatto, con le nuove disposizioni del governo, è l’ultimo weekend utile per fare gli acquisti di Natale.

Da ordinanza (allegata in fondo alla pagina) Via XX Settembre sarà interamente chiusa al traffico nella parte alta, da via Ceccardi sino a De Ferrari, mentre nella parte bassa, da via Ceccardi verso levante, sino alla fine, verrà lasciata aperta una sola corsia centrale per il passaggio degli autobus in salita. Lasciate aperte al passaggio del traffico privato via Cesarea e via Galata.

«Per cercare di indirizzare il traffico pedonale abbiamo anche sistemato delle frecce nelle vie principali dello shopping - ha detto Gambino - e dunque via Sestri, Via San Vincenzo e via San Lorenzo: in questo modo vogliamo suggerire ai cittadini il miglior comportamento da tenere e tentare di indirizzare i flussi».

A vigilare sul rispetto dei provvedimenti ci saranno i volontari della Protezione Civile e gli agenti della polizia Locale per la parte del traffico. Di seguito tutti i provvedimenti adottati:

via XX Settembre, tratto compreso tra l’intersezione composta dalle vie Ceccardi e Sofia Lomellini e la piazza De Ferrari, divieto di transito a tutti i veicoli; via XX Settembre, tratto compreso tra l’incrocio composto dalle vie Galata e Cesarea e l’intersezione composta dalle vie Ceccardi e Sofia Lomellini, divieto di transito a tutti i veicoli esclusi i mezzi pubblici, i quali potranno percorrere una corsia a senso unico di marcia, ascendente verso la piazza de Ferrari (ponente), posta al centro della carreggiata e debitamente delineata e dedicata a tali categorie di veicoli. I veicoli di servizio dell’Azienda Mobilità e Trasporti e i Taxi, giunti in corrispondenza della via Ceccardi hanno l’obbligo di svolta a sinistra per immettersi in quest’ultima; via XX Settembre, tratto compreso tra la via Fiume e l’incrocio composto dalle vie Galata e Cesarea, rimane il doppio senso di circolazione. Al centro della carreggiata vengono istituite due corsie di marcia (debitamente delimitate) rispettivamente per le direzioni levante e ponente. La prima corsia da mare (direzione levante) sarà percorribile esclusivamente dai veicoli provenienti dalle vie Galata e Cesarea. La prima corsia da monte (Direzione Ponente) sarà riservata al trasporto pubblico. via XX Settembre, tratto compreso tra la via Fiume e l’intersezione composta dalle vie Galata e Cesarea, transito sulla carreggiata consentito ai pedoni i quali potranno percorrere un’area ad essi dedicata e delimitata da transenne.; via XX Settembre, nel settore di sosta altrimenti riservato ai veicoli merci, ubicato all’altezza della via Porta d’Archi, divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo degli inadempienti; via Fieschi: i veicoli provenienti dalla via Fieschi, giunti in corrispondenza dell’intersezione con la via XX Settembre, hanno l’obbligo di proseguire diritto per immettersi nella via V Dicembre con divieto di svolta a destra (levante) o a sinistra (ponente), nella XX Settembre; via Sofia Lomellini: i veicoli che percorrono la via in argomento, giunti in corrispondenza dell’intersezione con la via XX Settembre, hanno l’obbligo di proseguire diritto per immettersi nella via Ceccardi con divieto di svolta a destra (ponente) o a sinistra (levante), nella XX Settembre; via Ceccardi, tratto di strada a ponente compreso tra la via Morcento e la via Carducci, divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo degli inadempienti e temporanea istituzione capolinea AMT; via Cesarea tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Ponte è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione esclusivamente per i titolari dei passi carrabili per accedere alle proprietà private laterali e regolamentato a senso unico alternato con diritto di precedenza a vista; via Ponte è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione esclusivamente per i titolari dei passi carrabili per accedere alle proprietà private laterali e regolamentato a senso unico alternato con diritto di precedenza a vista, via Fiasella tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Ponte è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione esclusivamente per i titolari dei passi carrabili per accedere alle proprietà private laterali e regolamentato a senso unico alternato con diritto di precedenza a vista e divieto di immissione nella via XX Settembre; via Maragliano tratto compreso tra via XX Settembre e via della Pace è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione e regolamentato a senso unico alternato con diritto di precedenza a vista e divieto di immissione nella via XX Settembre e divieto di immissione nella via XX Settembre; via della Consolazione tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Colombo è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione esclusivamente per i titolari dei passi carrabili per accedere alle proprietà private laterali e regolamentato a senso unico alternato con diritto di precedenza a vista e divieto di immissione nella via XX Settembre; via Colombo tratto compreso tra la via della Consolazione e piazza Colombo è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione esclusivamente per i titolari dei passi carrabili per accedere alle proprietà private laterali e regolamentato a senso unico alternato con diritto di precedenza a vista; via Foscolo tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Carcassi è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione esclusivamente per i titolari dei passi carrabili per accedere alle proprietà private laterali e regolamentato a senso unico alternato con diritto di precedenza a vista e divieto di immissione nella via XX Settembre; Dovrà essere sempre garantito il transito ai veicoli di emergenza impegnati in attività di soccorso e di pronto intervento.

Allegati