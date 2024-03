Treni, gli abbonamenti annuali in Liguria sono aumentati di oltre il 700%

Un aumento di oltre il 700% degli abbonamenti annuali al trasporto ferroviario regionale, passati da 1.040 nel primo bimestre 2023 a 8.344 nello stesso periodo di quest’anno. Sono questi i dati diffusi dalla Regione Liguria che parla di "effetto agevolazioni" per le misure intraprese da gennaio: la gratuità nel tragitto casa-scuola degli abbonamenti mensili e annuali per gli under19 e lo sconto del 50% per gli under26; lo sconto dell’80% per i residenti nei Comuni delle Cinque Terre nella tratta Spezia-Levanto, valido anche per i proprietari di immobili ad uso abitativo ed i componenti del rispettivo nucleo famigliare; la non applicazione degli aumenti previsti per gli abbonamenti mensili e annuali dei pendolari. Per queste categorie, gli abbonamenti mensili e annuali sottoscritti nei primi due mesi del 2024 sono stati complessivamente circa 12mila.

“Siamo la migliore Regione italiana in termini di misure per la gratuità del trasporto pubblico locale e i risultati determinati in appena due mesi lo dimostrano – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti –. Le agevolazioni partite a gennaio hanno già prodotto un risparmio reale e concreto per le famiglie liguri di oltre 4,3 milioni di euro. Riteniamo che questa misura produca almeno altri due effetti positivi: incentiva e favorisce la mobilità sostenibile su ferro, determinando una migliore qualità dell’aria, e determina una fidelizzazione degli utenti del trasporto ferroviario. Sul trasporto pubblico locale stiamo investendo moltissimo, con il rinnovo completo della flotta di 48 treni regionali che sarà completato entro fine anno”.

Per quanto riguarda gli studenti, under26 e under19, gli abbonamenti complessivi, mensili e annuali, sottoscritti da gennaio a oggi, sempre stando ai dati forniti dalla Regione, sono stati quasi 8.500.

A questi si devono aggiungere 387 abbonamenti mensili e annuali acquistati con uno sconto dell’80% dai residenti delle Cinque Terre e altri 3.057 abbonamenti mensili e annuali emessi alle categorie degli aventi diritto in modalità manuale già a dicembre per avviare quanto prima senza disservizi per l’utenza la misura degli sconti, in attesa dell’adeguamento dei sistemi informativi di Trenitalia.

In particolare, da gennaio ad oggi gli studenti under19 hanno sottoscritto gratuitamente 5.691 abbonamenti mensili o annuali (di cui 5.429 annuali) mentre gli under26 hanno acquistato a metà prezzo 2.898 abbonamenti annuali e mensili, preferendo comunque questi ultimi (2.546). I residenti delle Cinque Terre hanno acquistato con l’80% di sconto 387 abbonamenti mensili e annuali, di cui 238 annuali, per la tratta Spezia-Levanto.