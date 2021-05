San Martino, verso le dimissioni la paziente operata per trapianto di fegato

La donna, 57 anni, era stata sottoposta a intervento chirurgico lo scorso 7 maggio, primo intervento di questo genere in 9 anni

Verrà dimessa mercoledì la donna di 57 anni che lo scorso 7 maggio è stata sottoposta, per la prima volta dopo 9 anni, a un trapianto di fegato all’ospedale San Martino

La direzione del Policlinico ha reso noto che la donna è in buone condizioni cliniche, e che non si sono registrati problemi nel decorso post operatorio, gestito come l'operazione dall'equipe del dottor Enzo Andorno.

Il Centro Trapianti di Fegato del Padiglione Monoblocco è ripartito dopo 9 anni di stop proprio questo trapianto, dopo la chiusura dnel 2012. Dal 2015 in poi i pazienti che necessitavano di un trapianto di fegato si sono rivolti il Niguarda di Milano, quantomeno per la parte strettamente operatoria.

«Si rinnova il ringraziamento a tutta l’equipe che ha permesso il riavvio dei trapianti di fegato - fanno sapere dal San Martino - a conferma che il Policlinico è ormai pronto per proseguire su questa strada».