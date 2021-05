San Martino, eseguito un trapianto di fegato a 9 anni dalla chiusura del Centro

L'equipe del professor Enzo Adorno ha trapiantato su una paziente l'organo espiantato in mattinata. Era dal 2012 che interventi di questo tipo non venivano eseguiti al Policlinico

A 9 anni dalla chiusura del Centro Trapianti di Fegato, al San Martino venerdì mattina è stato eseguito proprio un intervento di trapianto di fegato.

L’equipe del dottor Enzo Adorno ha operato una donna cui è stato trapiantato il fegato di un’altra paziente. Si tratta, come detto, del primo trapianto di questo genere effettuato al Policlinico dopo la chiusura del centro nel 2012. Dal 2015 in poi i pazienti che necessitavano di un trapianto di fegato si sono rivolti il Niguarda di Milano, quantomeno per la parte strettamente operatoria.

La chiusura era stata al centro di un acceso scontro tra forze politiche che aveva raggiunto l'apice a inizio 2020, quando l’allora direttore generale, Giovanni Ucci, aveva annunciato che il centro trapianti di fegato del San Martino avrebbe riaperto i battenti entro la fine dell’anno: da un lato Pd e Linea Condivisa, dall'altro l'allora assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale. Il centro avrebbe dovuto comunque riaprire entro la fine dell'anno, ma la pandemia di coronavirus aveva rallentato l’iter.