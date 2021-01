Traffico, Genova seconda in Italia: il 4 dicembre giorno più congestionato dell'anno

Genova è la seconda città più trafficata d’Italia, seconda solo a Palermo, che ha preso il posto di Roma, ed è a Genova che si è registrato il giorno più congestionato in Italia nel 2020, ovvero il 4 dicembre, a causa della nevicata che ha causato un livello di congestione del 93%.

L’analisi è di Tom Tom, che ha diffuso il nuovo Traffic Index 2021, decima edizione dello studio che elaborato i dati sul traffico in 416 città e 57 Paesi.

Il 2020 restituisce ovviamente un dato unitario: le code e la congestione del traffico sono diminuiti, complici la pandemia di coronavirus e i lockdown, in particolare nelle ore di punta, e soltanto 13 città hanno registrato un aumento rispetto al 2019. A livello mondiale le tre città più congestionate al mondo sono Mosca (54%), Mumbai (53%) e Bogotà (53%), mentre in Italia sul podio ci sono Palermo (29%), Genova (27%) e Roma (27%).

Da marzo a novembre il traffico è comunque diminuito in tutte le città italiane rispetto agli stessi mesi del 2019, ma Genova è passata dal sesto posto in classifica al terzo. Il calo rispetto al 2019 è stato infatti solo di 2 punti, che rappresenta una diminuzione minore del -7% di anno in anno.