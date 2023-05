Primo maggio, il messaggio di Toti: "Grazie a chi lavora anche oggi"

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, si rivolge ai cittadini in occasione del primo maggio, festa dei lavoratori. Nella giornata di lunedì, tra l'altro, il primo comma della Costituzione italiana, "L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro", è protagonista del maxischermo installato sul palazzo di piazza De Ferrari. Per celebrare questa ricorrenza, l'amministrazione regionale ha scelto di condividere con tutti i cittadini la frase che dà inizio al testo fondamentale dell’ordinamento italiano, fissando i valori e le radici dell’Italia repubblicana. Il video sarà trasmesso per tutta la serata, alternandosi a quelli dedicati a tutti gli eventi e appuntamenti in programma in questi giorni sul territorio.

"L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro - ha detto Toti -. Questo è l'articolo uno del testo fondamentale che regola le nostre vite: quindi oggi, 1° maggio, voglio dire auguri, auguri a tutti noi, che siamo cittadini di questa Repubblica italiana che i padri costituenti hanno appunto voluta fondata sul lavoro. Perché il lavoro è parte fondamentale, centrale nella vita di ciascuno di noi: è quello che facciamo ovviamente per mantenere le nostre famiglie, ma rappresenta anche il contributo che diamo alla crescita di un Paese, e su questo sempre di più dobbiamo investire".

"Come Regione - prosegue il presidente - lo stiamo facendo investendo sui nostri Its, che danno occupazione all’80% dei giovani che li frequentano. Anche quest’anno abbiamo investito più di 5 milioni di euro aggiuntivi per creare nuove specialità legate all’economia del mare, al turismo, a quei settori che, secondo il rapporto di Unioncamere, produrranno circa 13mila nuovi posti di lavoro nei prossimi mesi: siamo quindi nella direzione giusta per dare a tutti coloro che vivono in questa regione un posto di lavoro. Ovviamente non è facile inserirsi in un mercato del lavoro che ancora oggi presenta troppe difficoltà ad accogliere i tanti giovani che escono dalle nostre scuole, ma ci stiamo lavorando: il numero dei giovani inattivi, coloro che non studiano e non lavorano, che va piano piano diminuendo ci dice che abbiamo buone speranze da questo punto di vista".

"Oggi - aggiunge - voglio ringraziare coloro che, in occasione della festa dei lavoratori, stanno lavorando: sono molti in Liguria, a partire da chi presta servizio nei nostri ospedali, nei pronto soccorso, tutti coloro che lavorano nelle Rsa e si prendono cura dei cittadini più fragili e più deboli, tutti i giorni dell’anno, e lo fanno con grande passione, ma anche chi lavora nel mondo del porto, con tutte le sue diramazioni, dai contenitori ai traghetti alle crociere, che non si fermano mai. E poi ancora chi è occupato nel turismo, che spesso svolge un lavoro difficile che tiene le persone lontane dalla famiglia in queste giornate di festa, perché sta lavorando per offrire servizi per il numero sempre crescente di persone che frequentano il nostro territorio, che infatti sta scalando le vette del turismo".

"Quelli che abbiamo superato insieme - conclude Toti - sono stati anni difficili per il lavoro. Sono stati anni di cassa integrazione, di covid e di chiusure delle nostre attività, che a partire dagli ultimi mesi hanno ripreso a lavorare: i numeri ci dicono che già nel 2021 la Liguria ha avuto una ripartenza importante, e i dati dell’anno appena trascorso, il 2022, confermano questa tendenza. Dobbiamo andare avanti tutti insieme, impegnandoci, perché è con il lavoro di tutti che costruiamo una Liguria più ricca, più bella e con maggiori opportunità per tutti coloro che ci vivono, soprattutto per i nostri figli e i nostri nipoti, che devono poter andare a studiare, lavorare o compiere un'esperienza fuori, ma devono avere la possibilità di tornare in questa regione, con le loro esperienze accumulate, e farla diventare sempre di più un luogo dove poter vivere e costruire una famiglia. Buona festa dei lavoratori a tutti, Buon primo maggio. Rimbocchiamoci le maniche, siamo sulla strada giusta ma il cammino è ancora lungo".