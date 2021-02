Struppa, i ragazzi ripuliscono i giardini della Doria: patto col Municipio per pulire anche i rivi

Bottiglie e brick vuoti, centinaia di mozziconi, pacchetti di sigarette e accendini, rifiuti di ogni sorta: è il “bottino” dell’ultima spedizione dei ragazzi di Trashteam - Save The River, associazione formata da giovani volontari decisi a “ripulire il pianeta”.

I ragazzi hanno scelto, per la prima missione del 2021, il loro quartiere: Struppa. E hanno puntato i giardini della Doria e l’area verde di via Buscaglia, dedicando alla pulizia l’intera giornata di sabato per restituire agli abitanti della zona, in primis i bambini, un’area in cui giocare.

«C’erano già pervenute delle segnalazioni su questo posto e spesso più di un genitore si è lamentato del degrado costante di questi giardini - hanno spiegato i volontari di Trashteam - Aiuole piene di cartacce e deiezioni di cani, bottiglie di birra ovunque, mozziconi di sigaretta per terra, brick di estathè che sbucavano fuori come funghi, pacchetti di sigarette vuoti, questo è lo scenario che si è subito presentato ai nostri occhi. In meno di 3 ore abbiamo raccolto ben 135 brick di estathè (64 alla pesca e 71 al limone), riempito mezza cuffa di prodotti per fumatori (pacchetti di sigarette ed accendini), 6 bottigliette da mezzo litro con mozziconi di sigaretta e 6 sacchi della spazzatura».

«L’inciviltà e l’indifferenza delle persone sta prendendo il sopravvento anche in luoghi che dovrebbero essere tutelati per i nostri bambini - proseguono dall’associazione - Il nostro scopo è quello di porvi rimedio, con tutte le nostre forze e con tutta la nostra buona volontà, le cose devono cambiare».

I volontari torneranno ai giardini il prossimo sabato per finire la pulizia, e hanno lanciato un appello a chiunque voglia unirsi per dare una mano. Il Municipio Media Valbisagno, intanto, ha già annunciato di avere siglato una collaborazione con l’associazione per la pulizia dei rivi e dei torrenti.