Bollette luce, gas e acqua: Genova e la Liguria promosse (ma non tra le più virtuose)

Promosse, anche se non con lode: così la Liguria e Genova ottengono un buon punteggio nella classifica sulla spesa pubblica per le bollette di luce, gas e acqua. A stabilirlo, i numeri elaborati per Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2022 da regioni e capoluoghi di provincia.

Ad aggiudicarsi il rating migliore sono le regioni che ottengono la tripla AAA o doppia AA. Calabria e Veneto si aggiudicano AAA; Marche, Piemonte e Lombardia la AA; Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna la A. Dunque la nostra regione viene promossa.

In posizione intermedia si trovano altre 7 regioni: Toscana e Lazio con BBB; Sicilia e Puglia con BB; Molise, Abruzzo e Campania con B. Fanalino di coda la Basilicata, l’unica con il rating complessivo peggiore, la C. Le restanti 4 Regioni risultano non comparabili nel rating finale.

Anche per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, Genova è tra le promosse con la A.

Liguria: bene acqua, un po' meno gas ed energia

Il rating finale è una media tra tre valori, ovvero energia, gas e acqua. La Liguria è stata promossa con la A, ma andando a vedere i dati dei singoli settori si scopre che la regione ha ottenuto una BBB (al limite della sufficienza) per quanto riguarda energia elettrica con una spesa di 2.473.746 euro, e una BB sul gas con una spesa di 208.648 euro.

A tirare su la media, la doppia AA per l'acqua: in questo caso le cifre parlano di 51.504 euro.