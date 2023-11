Premiati gli studenti meritevoli di Santa Margherita

Premiati nella mattina di sabato 25 novembre 2023, nel Salone degli Stucchi di Villa Durazzo, gli studenti meritevoli di Santa Margherita Ligure, che, nell'anno scolastico 2022-2023, hanno completato con il massimo dei voti il percorso della Scuola Secondaria di Primo Grado. Riconoscimenti anche ai tre ragazzi candidati al Bando 'In Memoria di Alessio', riservato agli studenti sammargheritesi, che hanno terminato le Superiori con il massimo dei voti e che si sono distinti nello sport e nel sociale.

Presenti le autorità civili e militari, i rappresentanti della scuola cittadina e i rappresentanti di Biblioteca comunale, Ente Parco Portofino, Fai Portofino-Tigullio, Servizio Marittimo del Tigullio, Associazione Voli di Mare e Teatro Sociale di Camogli, che hanno messo a disposizione i premi.

Ai ragazzi, Arianna Carbone e Sofia Liguori, per la Scuola Secondaria di Primo grado, e Chiara Moras, Matteo Palombo e Delia Tassisto, per le Superiori, è stata consegnata anche un'apposita pergamena del Comune. Per l'Amministrazione erano presenti il sindaco Paolo Donadoni, il vice sindaco Emanuele Cozzio e le assessore Beatrice Tassara e Patrizia Marchesini.

Chiara Moras si è aggiudicata il concorso 'In memoria di Alessio', promosso dalla famiglia Corradini nel ricordo di Alessio, giovane sammargheritese prematuramente scomparso due anni e mezzo fa.

"Questo momento - ha sottolineato il sindaco, Paolo Donadoni - è un abbraccio della città, non solo dell'Amministrazione comunale, ma dell'intera comunità, perché tutti abbiamo piacere di essere qui per testimoniare un ringraziamento ai nostri ragazzi, che hanno messo impegno e ottenuto grandi risultati e perché vediamo in loro una prospettiva di futuro importante. Accanto a loro ringraziamo le rispettive famiglie, che li accompagnano nella crescita e nelle decisioni per indirizzare la loro vita".