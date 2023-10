Santa Margherita, nuove telecamere per la sicurezza di residenti e turisti

Sei nuove telecamere sorvegliano a Santa Margherita residenti e turisti. I dispositivi sono stati installati grazie al finanziamento di 33 mila euro ottenuto quest’estate tramite la prefettura di Genova nell’ambito del decreto Spiagge sicure.

In particolare, gli occhi elettronici sono stati posizionati tra il parcheggio di piazza Vittorio Veneto dietro all’InfoPoint e il molo Malocello allo sbarco dei traghetti e dei croceristi.