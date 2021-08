G20 a Santa Margherita Ligure: strade chiuse, modifiche a sosta e viabilità

G20 a Santa Margherita Ligure giovedì 26 agosto 2021 al Grand Hotel Miramare. La città si prepara ad accogliere ministri e delegazioni partecipanti e a offrire loro ospitalità e sicurezza.

Per garantire l'arrivo e la partenza al Grand Hotel Miramare dei partecipanti al G20, nella giornata di giovedì 26 agosto 2021, potranno rendersi necessarie delle brevi chiusure al traffico tra l'ingresso del porto e il Grand Hotel Miramare. Il transito pedonale sarà sempre garantito ma solo sul marciapiede lato mare e con divieto di fermata. Nello stesso periodo saranno sospese le fermate dei bus Amt nelle adiacenze dell'hotel Miramare.

Le prime chisure al traffico scatteranno nella serata di mercoledì 25 agosto 2021: chiuse dalle 19 alle 21, ad eccezione dei residenti: via della Vittoria, via Solimano, via Principe Centurione, via Giuncheto, via San Francesco. Nella giornata di mercoledì, inoltre Villa Durazzo è chiusa al pubblico, mentre il parco chiuderà alle ore 14.

Prevista anche una serie di divieti di sosta in particolare nella zona del Grand Hotel Miramare, in piazza Martiri della Libertà e in via Vittoria-via Principe Centurione.

I divieti dell'ordinanza

Dalle ore 13 di martedì 24 agosto alle 16 di venerdì 27 agosto in tutta l’area ex Spertini di via Milite Ignoto (compreso area disabili) ordinariamente destinata alla sosta autovetture, motocicli, ciclomotori e mezzi d’opera portuali è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di accesso per tutte le categorie dei veicoli, eccetto Forze dell’Ordine, Polizia Locale e autorizzati.

Dalle ore 16 di mercoledì 25 agosto alle ore 12 di venerdì 27 in tutto lo sviluppo stradale della SP227 via Milite Ignoto dall’intersezione con via Ruffini al civico 40 ambo i lati (compreso area disabili) ordinariamente destinata alla sosta autovetture, motocicli, ciclomotori è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di accesso per tutte le categorie dei veicoli, eccetto fermata per i veicoli delle Forze dell’Ordine, Polizia Locale e autorizzati.

Dalle ore 12.00 di martedì 24 agosto alle ore 13 di venerdì 27 in via Giuseppe Costa, dall’intersezione con Sp227 (via Milite Ignoto) al civico 3 di via Giuseppe Costa ambo i lati è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di accesso per tutte le categorie dei veicoli, eccetto motocicli e ciclomotori del personale dipendente dell’attività ospitante l’evento idoneamente identificabili (Grand Hotel Miramare), Forze dell’Ordine, Polizia Locale e autorizzati (Dovranno esporre apposito “pass-parcheggio” con preventiva trasmissione di copia fac-simile al Comando della Polizia Locale).

Dalle ore 7.30 alle ore 9.30 di giovedì 26 agosto divieto di transito in via Bottaro dall’intersezione con via Favale all’intersezione con Via Ruffini, agli autocarri con massa superiore a t 2.5, diretti all’area individuata sopra, a esclusione dei veicoli diretti oltre l’intersezione di via Fortunato Costa eccetto autorizzati. Viene consentito l’accesso all’area di banchina Sant’Erasmo per l’utilizzo delle aree individuate allo scopo di carico e scarico merci limitato ad un tempo non superiore ai trenta minuti, con esposizione orario di arrivo del mezzo.

Dalle ore 17 alle ore 20.30 in via Pescino lato mare, intersezione Piazza Vittorio Veneto, il primo posto riservato Taxi oltre il passaggio pedonale (direzione Via Doria), viene riservato alla sosta veicolo soccorso medico.

Oltre alle forze dell'ordine e alla Polizia Locale, Santa Margherita Ligure metterà in campo i volontari di Protezione Civile: Radio Club Levante, Vab Gruppo Lupo, Associazione Nazionale Carabinieri, Croce Rossa e Guardia Nazionale Ambientale. Come sottolinea il Vicesindaco, con delega alla Protezione Civile, Emanuele Cozzio "Santa Margherita Ligure è pronta ad accogliere e gestire questo storico G20, un evento internazionale che metterà al centro del mondo la nostra cittadina e il nostro territorio. Abbiamo lavorato in sinergia con la Prefettura, le Forze dell'Ordine, la nostra Polizia Locale; e lo abbiamo fatto cercando di limitare al minimo l'impatto sulla città. Per la gestione di alcuni momenti di spostamenti potremo contare anche sulla disponibilità e la preparazione dei nostri volontari di Protezione Civile. Ringrazio tutti per la collaborazione e il lavoro che svolgeranno".