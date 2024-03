Sanità, in Liguria l'11% dei pazienti prenota un esame e poi non si presenta

In Liguria, la media regionale di mancata presentazione agli esami diagnostici del servizio sanitario pubblico è del 10,8%. Lo ha reso noto in consiglio regionale noto l'assessore alla Sanità, Angelo Gratarola.

In pratica quasi l'11% dei liguri prenota una visita sanitaria, poi non si presenta. Tutto questo senza aver comunicato la disdetta: una cattiva prassi soprattutto in un momento segnato da lunghe liste di attesa in cui ogni posto che si libera è prezioso.

"Oltre una persona ogni dieci non si presenta all'esame e ruba slot che potrebbero essere disponibili per altri soggetti - rimarca Gratarola - penso che sia una mancanza di educazione. Esiste una grande superficialità, al netto di qualche impedimento che può arrivare all'ultimo istante". Per l'assessore, "la domanda va responsabilizzata non solo in termini di appropriatezza delle prescrizioni, sia dei medici di base che degli specialisti, ma anche dei cittadini che devono fruire della prestazione. Non si può pensare che ci si possa presentare o meno a seconda dei propri gusti: non lo si deve fare per rispetto al ristorante, figuriamoci in sanità".

Come forma di contrasto, l'assessore anticipa che assieme alla cabina di regia per il contrasto alle liste d'attesa, la Regione sta pensando di "introdurre un sistema di promemoria dell'appuntamento il giorno prima, via sms".

Non solo. Per Gratarola, e per buona parte del consiglio regionale, sia maggioranza che opposizione, si potrebbe presto arrivare anche all'introduzione dell'obbligo di "pagamento del ticket o altre forme di compartecipazione per contrastare questa forma di maleducazione", come peraltro già previsto dal nuovo Piano sociosanitario.