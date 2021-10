Sampierdarena, alla scoperta delle ville storiche: i nuovi pannelli per turisti e genovesi

Nei giorni dei Rolli Days anche Sampierdarena riscopre le sue bellezze e i numerosi punti di interesse storico grazie a un'iniziativa voluta e interamente finanziata dal Municipio Centro Ovest. Nel quartiere sono stati infatti installati diversi pannelli illustrativi che accompagneranno turisti e genovesi alla scoperta delle ville storiche, delle chiese e di altri importanti siti sparsi su tutto il territorio.

Il presidente del Centro Ovest Michele Colnaghi spiega: "Molti non lo sanno, ma a Sampierdarena ci sono oltre 70 ville meravigliose e tanti punti di interesse. Alcuni sono molto noti, altri meno, in questo modo abbiamo cercato di valorizzarli cercando di attrarre anche i turisti sul nostro territorio, sia in occasione dei Rolli Days che per il futuro. La maggior parte delle ville si trovano nell'isola ambientale "zona 30 km/h" e nei cartelli, oltre al limite di velocità, si trovano spiegazioni, mappe, curiosità e indicazioni sui punti di interesse più vicini".

"Per questo progetto - conclude Colnaghi - abbiamo collaborato con diversi assessorati comunali, il finanziamento è, invece, tutto del Municipio, con una spesa molto piccola abbiamo realizzato qualcosa di importante per valorizzare le bellezze del quartiere. Ci tengo a ringraziare 'Visual Think' che ha realizzato i pannelli e 'La Strada dell'Arte' che ne ha curato il contenuto grazie ai suoi storici. Tra le fonti 'Le Ville del Genovesato', 'Il Ponente di Valenti Editore' e la 'Società editrice Sampierdarenese sito Ezio Baglini'.

Ville e punti di interesse storico a Sampierdarena

I pannelli installati a Sampierdarena sono sedici in totale e raccontano venti siti storici del quartiere. Ecco l'elenco completo (nella foto in basso il presidente del Municipio Michele Colnaghi e Roberta Vani di 'Visual Think').