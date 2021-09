I Rolli Days tornano a ottobre con sette giorni di arte e bellezza

Tornano i Rolli Days a ottobre 2021, con sette giorni di arte, bellezza e, naturalmente, visite ai magnifici palazzi dei Rolli ospitati nel centro storico di Genova.

Mentre dal 4 all'8 ottobre si terrà la Rolli Shipping Week, il 9 e 10 ottobre arrivano i tradizionali Rolli Days nuovamente in versione dal vivo e digitale.

Sarà un nuovo viaggio fra i palazzi di Genova Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2006.

Un viaggio lungo sette giorni: già dal 4 ottobre, durante la Rolli Shipping Week, iniziano le visite ai palazzi e ai siti monumentali in collaborazione con Genoa Shipping Week, per proseguire poi con i Rolli Days dal 9 al 10 ottobre. Una settimana da vivere fra le meraviglie della Genova del Secolo d’Oro.

L’ingresso e le visite con i Divulgatori Scientifici sono gratuite, salvo dove diversamente specificato.

Prenotazioni e misure di sicurezza

Per accedere ai siti sarà necessario prenotare.

Le prenotazioni online per l’intera settimana saranno disponibili da mercoledì 29 settembre alle ore 10 e attive durante tutte le giornate dei Rolli direttamente sul sito HappyTicket. Per prenotare è sufficiente l’uso di uno smartphone o computer. La prenotazione sarà possibile a seguito di una registrazione, per ottemperare alle vigenti normative in materia di contenimento per la diffusione dell’epidemia di covid 19. Per ogni prenotazione sarà possibile riservare al massimo 4 posti.

La piattaforma di prenotazione online sarà accessibile a fine settembre.

All’ingresso verrà richiesto di presentare il Green Pass valido, di indossare la mascherina per tutta la durata della visita e di mantenere la distanza interpersonale di 1,5 mt fra le persone e di 2,5 mt da chi conduce la visita. Al momento dell’ingresso verrà controllata la temperatura; se la temperatura sarà uguale o superiore a 37,5°, la persona non potrà accedere all’area dell’evento.

Rolli Shipping Week

Siti aperti dal 4 all’8 ottobre

Villa del Principe

Palazzo Gerolamo Grimaldi della Meridiana

Palazzo Gio Vincenzo Imperiale

Palazzo Stefano Balbi (Palazzo Reale)

Palazzo Interiano Pallavicino Palazzo Lauro

Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo

Santa Maria di Castello

Palazzo Gio Battista Centurione (Pitto)

Rolli Days

Siti aperti dal 9 al 10 ottobre (elenco in aggiornamento).

Sabato 9 e domenica 10 ottobre dalle 10 alle 21 salvo diversa indicazione.

Palazzi:

Palazzo Doria Spinola

Palazzo Interiano Pallavicino

Palazzo Agostino Pallavicino

Palazzo Angelo Giovanni Spinola

Palazzo Spinola Doria

Palazzo Spinola Gambaro

Palazzo Tobia Pallavicino

Palazzo Nicolosio Lomellino

Palazzo Luca Grimaldi (Palazzo Bianco)

Palazzo Doria Tursi

Palazzo Gerolamo Grimaldi della Meridiana

Palazzo Gio Francesco Balbi

Palazzo dell’Ateneo

Palazzo Stefano Balbi (Palazzo Reale)

Palazzo Giacomo Lomellini Patrone

Palazzo Centurione Pitto

Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola di Pellicceria

Palazzo Ambrogio di Negro

Palazzo Gio Vincenzo Imperiale

Palazzo Squarciafico – NOVITÀ

Palazzo Sinibaldo Fieschi (Negrone-De Ferrari) – NOVITÀ

Altri siti:

Archivio di Stato

Albergo dei Poveri

Teatro Carlo Felice

Sede e collezioni Banca Carige

Sede del Magistrato Misericordia

Palazzo San Giorgio

Basilica delle Vigne – Kalatà Experience

Villa del Principe

Villa Duchessa di Galliera – Voltri

Villa Gentile Bickley – Cornigliano

Villa Domenico Serra – Cornigliano

Villa Centurione Monastero (atrio) e Villa Pallavicino – Sampierdarena – NOVITÀ

Villa Imperiale Scassi – Sampierdarena

Villa Spinola di San Pietro – Sampierdarena

Villa Imperiale – San Fruttuoso

Villa Centurione Musso Piantelli – Marassi – NOVITÀ

Rolli Days Live & Digital è un evento promosso e organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con Camera di Commercio di Genova, Ministero della Cultura – Segretariato Regionale della Liguria, Associazione dei Rolli della Repubblica Genovese; Università degli studi di Genova.

