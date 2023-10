"Al posto del gabbiotto ristoro, un pulman con le porte aperte per ripararsi dal freddo": la rabbia degli autisti Amt

Prima allerta meteo autunnale e nuovi disagi per gli autisti Amt. I conducenti dei bus, in attesa del cambio turno o vettura, non hanno più a disposizione a Brignole il gabbiotto con servizi igienici, macchinetta del caffè e, ovviamente, riparo intemperie.

In alternativa l'azienda ha pensato di sostituire la struttura fissa con un pullman con le porte aperte in coda al capolinea. Cresce la rabbia tra gli autisti costretti a lavorare in condizione di forte disagio: "Oltre a soffrire il freddo non abbiamo gli strumenti nemmeno per sbrinare i parabrezza, alla faccia della sicurezza", tuona il sindacato Ugl-Fna.

"Il chiosco di Brignole in attesa della sostituzione del manufatto non può essere sostituito da un autobus come alternativa, servono invece, moduli abitativi idonei per ospitare le persone", spiega il segretario regionale del sindacato Roberto Piccardo che annuncia la mobilitazione: "A breve proclameremo un'altra azione di sciopero"