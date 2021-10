Parco di Portofino: ancora contrasti in Regione sui nuovi confini

Sono giorni movimentati per il Parco di Portofino, in consiglio regionale la maggioranza ha bocciato un ordine del giorno su uno studio per misurare le ricadute socio-economiche dell’istituzione del parco nazionale sul territorio.

Nelle stesse ore la Regione Liguria ha depositato un ricorso al tribunale amministrativo regionale contro il provvedimento con cui il Ministero della Transizione Ecologica disponeva la perimetrazione dei confini del nuovo parco.

Entrambi i fatti sono stati duramente criticati dal Movimento 5 Stelle che ha accusato l'amministrazione regionale di ignorare gli effetti positivi che il parco nazionale avrebbe per il territorio, il turismo e l’occupazione.

Fabio Tosi, capogruppo M5S, ha commentato così la bocciatura dell’ordine del giorno:

“Questa maggioranza è contro il Parco Nazionale di Portofino a prescindere. Contraria persino a uno studio socioeconomico sugli effetti della sua istituzione. E il motivo di questo diniego? È abbastanza evidente: uno studio, infatti, rispedirebbe al mittente la politica del centrodestra che ha fatto del “no” al Parco una bandiera. Ma a chi giova questa miopia? Certamente non al territorio ligure”

In merito al ricorso al Tar della Regione contro il provvedimento del Ministero, Tosi ha aggiunto:

“Regione Liguria ha presentato ricorso al Tar contro il Ministero della Transizione Ecologica e le Associazioni ambientaliste per la riperimetrazione e la salvaguardia del Parco Nazionale di #Portofino. Un’inversione di rotta, quindi, dopo le rassicurazioni date dal Presidente Toti al Ministro Cingolani lo scorso 5 luglio, in occasione del forum Ambrosetti”

La Regione Liguria ha risposto fermamente alle dichiarazioni del M5S, etichettando le critiche come strumentali e rimarcando la propria volontà di trovare insieme agli enti locali coinvolti l’accordo migliore per l'istituzione del Parco.

La Regione ha poi specificato che la perimetrazione del parco nazionale imposta dal Ministero è un’indebita forzatura e che spetta alla Regione individuare una linea condivisa con tutti gli enti e i soggetti interessati in merito ai nuovi confini e alla governance della nuona area protetta.

L'amministrazione regionale intende infatti trovare una convergenza che garantisca il futuro sviluppo sostenibile di un territorio turistico fondamentale e unico a livello nazionale, senza essere ostaggio di un ambientalismo intransigente.