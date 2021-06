Rapallo, volontari del servizio civile “tutor estivi” per gli studenti delle scuole

Anche nel 2021 al via la campagna “Estate Amica”, progetto nato dalla collaborazione tra l’ufficio InformaGiovani del Comune di Rapallo e gli istituti comprensivi Rapallo e Rapallo - Zoagli

Volontari del servizio civile per aiutare gli studenti delle scuole di Rapallo a gestire i compiti delle vacanze e arrivare così preparati al nuovo anno scolastico.

Il progetto si chiama “Estate Amica”, ed è già stata avviata con successo lo scorso anno. L’iniziativa prevede il coinvolgimento degli operatori volontari del servizio civile, che svolgeranno una serie di attività finalizzate al monitoraggio e all’aiuto degli studenti indicati dagli istituti comprensivi cittadini nello studio e nei compiti estivi. Il progetto avrà una durata di tre mesi, è partito mercoledì e si concluderà nei primi giorni di settembre: in totale a oggi 34 gli studenti coinvolti, tutti di prima e seconda media.

“Sono soddisfatta per l’avvio di questa utile iniziativa - ha detto il consigliere alla Pubblica Istruzione Laura Mastrangelo - l’amministrazione desidera essere vicina ai ragazzi anche nel periodo estivo con particolare riguardo degli studenti più in difficoltà. Ringrazio di cuore tutti i ragazzi volontari del servizio civile e gli uffici comunali per l’entusiasmo dedicato al progetto”.