Lo spot della nuova Fiat Topolino girato in Liguria: le foto

Dalla celebre piazzetta alle strade tortuose lungo il mare, è impossibile non riconoscere Portofino e Paraggi nello spot pubblicitario della nuova auto elettrica Fiat Topolino.

Così un'altra realtà sceglie la Liguria per pubblicizzare i suoi prodotti, in questo caso una microcar 100% elettrica. La nuova Topolino è adatta a essere guidata dai 14 anni in su poiché è omologata come quadriciclo, ed è disponibile in due versioni: quella classica e poi il modello "Dolcevita" con la corda in stile nautico al posto delle portiere, pensata per brevi viaggi in località di vacanza.

"Un’altra bella occasione - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - per mostrare al mondo intero la bellezza unica della Liguria".

(Foto dal post Facebook di Giovanni Toti)