Le previsioni meteo per il weekend dell'Epifania

Su Genova arriva il maltempo, e quello dell'Epifania non sarà un weekend segnato dal caldo "anomalo" che ha caratterizzato i giorni scorsi. Sono anche previste piogge e temporali e gli occhi sono puntati in particolare sulla giornata di venerdì, per cui si attende un deciso peggioramento.

Nei prossimi giorni infatti, le correnti umide interesseranno l'area del Mediterraneo, portando sull'Italia un calo delle temperature e pioggia. A partire da venerdì 5 gennaio, il peggioramento delle condizioni meteorologiche colpirà prima il nord Italia e poi le regioni del centro. Sono attesi fenomeni anche intensi soprattutto sulla Liguria, insieme alla Toscana e al Triveneto.

Ma iniziamo dalla giornata di oggi, mercoledì 3 gennaio: gli esperti di 3bMeteo confermano che, nonostante le nuvole, a Genova sarà ancora il clima mite a prevalere, con temperature comprese tra gli 11 e i 15 gradi. Domani, giovedì 4 gennaio, farà ancora più caldo: previsto nel capoluogo ligure cielo sereno e temperature tra 10 e 16 gradi.

Ma le giornate dal clima quasi primaverile stanno per finire: venerdì, a parte le temperature in discesa (tra i 6 e i 13 gradi) sono previste piogge e temporali per tutto il giorno con ulteriori peggioramenti previsti nel tardo pomeriggio. È ancora presto per capire se verrà emanata un'eventuale allerta meteo, in ogni caso il consiglio è quello di seguire i prossimi aggiornamenti.

Arriviamo a sabato 6 gennaio, giorno dell'Epifania: la tendenza è di temperature comprese tra 6 e 11 gradi e una giornata segnata da nuvole e pioggia nelle prime ore del mattino e in serata. Domenica 7, invece la colonnina di mercurio scenderà ancora, anche se si parla ancora di tendenze: temperature tra 6 e 9 gradi e pioggia debole fino al pomeriggio. Per le giornate successive è ancora presto per scrivere approfondimenti, ma le temperature potrebbero subire un ulteriore calo.