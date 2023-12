Meteo Liguria, temperature in picchiata: domenica calo dello zero termico, lunedì disagio fisiologico per freddo

Mentre la giornata di oggi, sabato 2 dicembre, si è aperta con il maltempo, la situazione andrà gradualmente risolvendosi con l'arrivo della tramontana che contribuirà a schiarire il cielo, sì, ma portando il freddo. Tanto che domani, domenica, è previsto il calo dello zero termico nel corso della giornata, il che significa che il freddo scenderà dalle alture verso la costa, e lunedì disagio fisiologico per freddo anche nella zona che comprende Genova (la B).

Le previsioni meteo di Arpal

Oggi, sabato 2 dicembre: precipitazioni residue con possibilità di isolati rovesci al più moderati fino alla tarda mattina sul Levante (zone CE); segue l'esaurimento dei fenomeni precipitativi. Venti da Sud-Ovest fino a forti rafficati fino a metà giornata, settentrionali forti rafficati sulle zone ABE, in particolare dal tardo pomeriggio, quando si avranno ingressi di venti da Nord anche su C. Mare agitato, fino a molto agitato sulle coste di C; mareggiate intense su BC e sulla parte occidentale di A per onda lunga di Libeccio. Mareggiate più insistenti sul Levante.

Domani, domenica 3 dicembre: venti settentrionali forti rafficati nella mattinata sulle zone ABE. Mare molto mosso su BC, localmente agitato con mareggiate residue per onda lunga da Libeccio sulla zona C nelle prime ore della notte; segue un calo del moto ondoso in mattinata. Calo dello zero termico nel corso della giornata.

Dopodomani, lunedì 4 dicembre: il transito di una perturbazione porta deboli precipitazioni diffuse ed è associato a un ulteriore calo dello zero termico, più spiccato nelle zone interne del centro-ponente. Quota neve al suolo sulla zona D e sulla parte occidentale di E, fino ai 500- 600 metri nelle restanti zone interne. Venti settentrionali tra moderati e forti su AB. Disagio fisiologico per freddo sulle zone BDE.