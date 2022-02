La sorpresa: Porta Soprana diventa Hogwarts, la scuola di Harry Potter

Cosa ci fa il vessillo di Hogwarts, la scuola di magia di Harry Potter, sulle mura di Porta Soprana? E perché, vicino alle torri, sono spuntati il maghetto e il professor Silente?

La scena, sabato mattina, ha incuriosito grandi e piccini e in tanti si sono fermati a scattare fotografie, anche perché in giro per il sestiere del Molo c'erano quasi tutti i professori e altri personaggi della saga creata da J. K. Rowling: Severus Piton, Sibilla Cooman, Minerva McGranitt, Mirtilla Malcontenta, Rita Skeeter, Bellatrix Lestrange e altri. Guarda il video.

La spiegazione è presto data: era l'evento di Carnevale di Avventure Cittadine, l'associazione che da anni si occupa con successo del Genova Hogwarts Express (il trenino di Casella) e che questa volta ha 'invaso' il centro storico insieme a Genova Dreams e Sooc.Coop. Dafne. Così Porta Soprana è diventata come una delle torri della scuola di magia da cui, dopo aver fatto pronunciare ai partecipanti l'incantesimo giusto, "Genova come Hogwarts", con le bacchette levate al cielo, è calato il vessillo ufficiale con le quattro case, Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso.

I partecipanti all'evento erano 120: "Abbiamo ricevuto circa 800 richieste, solo che ovviamente non potevamo accogliere tutti - spiega a GenovaToday Sophie Lamour, una delle anime degli eventi a tema Harry Potter in Liguria - dunque sicuramente replicheremo. C'erano tante persone di Genova, più gente dal Piemonte, dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, tutti alla scoperta del sestiere del Molo. Penso sia bello che grazie a queste iniziative si riesca a far conoscere la città, le sue leggende, le sue peculiarità a grandi e piccini".