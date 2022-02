Carnevale a Hogwarts: caccia al tesoro nel Sestiere del Molo

Sabato 26 febbraio dalle ore 10.30 alle 12.30 circa in piazza delle Lavandaie si terrà “Carnevale a Hogwarts: Incantesimo sotto le Mura” una caccia al tesoro speciale, pensata per grandi e piccini fan della saga del maghetto più famoso del mondo, alla scoperta del Sestiere del Molo organizzata da Genova Dreams, Avventure Cittadine Genova e Sooc.Coop. Dafne.

In questa nuova avventura i professori di magia del Genova Hogwarts Express, Pomona, Severus, Minerva, Bellatrix e altri sono scesi dal trenino e si sono nascosti nei luoghi più misteriosi del Sestiere del Molo: ai piccoli maghi rimane l'arduo compito di trovarli, per conoscere i loro segreti e soprattutto venire a conoscenza di una delle parole segrete che andrà a comporre un arcano incantesimo. Durante il percorso i partecipanti dovranno rispondere a indovinelli, scoprire simboli magici fotografando e pubblicando sui social con hashtag #ilmolodiHogwarts e superare improbabili prove di abilità . Al termine tutti i partecipanti si incontreranno sotto le Mura per pronunciare insieme l'Arcano Incantesimo e scoprire se Albus Silente calerà il vessillo di Hogwarts in segno di vittoria. Sono previsti premi offerti da PRETI 1851 e Erga Edizioni per abilità, velocità, originalità; per tutti la foto ricordo a cura di DaruMa Photo.

Come partecipare:

Prenotazioni via whatsapp al 340 491 0024 indicando: cognome, numero partecipanti, nome dell'evento.

I bambini devono obbligatoriamente essere accompagnati da un adulto.

Le immagini sono di DaruMa Photo