San Fruttuoso, torna la pista di pattinaggio: fissata l'inaugurazione

Come anticipato nelle scorse settimane torna nel quartiere di San Fruttuoso, in occasione del Natale 2022, la pista per il pattinaggio di piazza Martinez. L'inaugurazione è stata fissata per venerdì 2 dicembre 2022 tra le ore 17 e le ore 18.

Un appuntamento molto amato da grandi e piccini che si rinnova da diversi anni, iniziato dall'ex presidente della Bassa Val Bisagno Massimo Ferrante e portato avanti anche con il nuovo ciclo amministrativo dalla giunta guidata da Angelo Guidi. La pista è gestita dalla ditta Lussi nell'ambito del patto di collaborazione con il Comune di Genova-Municipio Bassa Val Bisagno. Rimarrà aperta fino a domenica 12 febbraio 2023.

Per quello che riguarda le installazioni natalizie il Municipio Bassa Val Bisagno ha previsto l'installazione di due alberi di Natale dell'altezza di circa 11 metri in due delle principali piazze municipali: piazza Martinez a San Fruttuoso e piazza Galileo Ferraris a Marassi. Saranno decorati con luminarie colorate e luci a led in un'ottica di attenzione al risparmio energetico. Prevista anche un'installazione luminosa in piazza Manzoni e non sono escluse un altro paio di decorazioni nell'ambito del piano concordato con il Comune.