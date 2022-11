Sui pattini contro la violenza sulle donne

Sui pattini con un accessorio rosso.

La lotta contro la violenza di genere viaggia anche sulle rotelle grazie ad una iniziativa organizzata dall'associazione culturale Dom in contemporanea in diverse città italiane.

L'appuntamento a Genova è per sabato 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in piazza De Ferrari alle 20. Durante la serata sfileranno nelle principali piazze italiane anche i pattinatori di Bari, Roma, Milano, Torino, Bologna, Verona, Catania e Treviso. "Tutti insieme per condividere un unica grande passione ed esserci ancora una volta quando si tratta di eventi cosi importanti", fanno sapere gli organizzatori.

Tra le altre iniziative per celebrare questa giornata di diritti anche il Fuxiabus Genova organizzato dall'associazione Non Una Di Meno per raggiungere il corteo a Roma e "dare vita ad una nuova, enorme, manifestazione nazionale contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere".