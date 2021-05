Tappa genovese per Paola Cortellesi, gelato in via Balbi per la protagonista di "Petra"

Tappa genovese per l'attrice romana che nelle giornate di sabato e domenica si è concessa un gelato in una gelateria di via Balbi

Tappa genovese per l'attrice romana Paola Cortellesi che si è concessa un gelato in una gelateria di via Balbi sia nella giornata di sabato primo maggio che in quella di domenica.

Nicoletta Casillo, titolare della gelateria, ha pubblicato sui social un selfie scattato con l'attrice e ha raccontato a Genova Today: «Paola Cortellesi è venuta a trovarci sia nella giornata di sabato con il marito e la figlia Laura che in quella di domenica e si è gustata un buon gelato ai gusti pànera, un classico genovese, e cioccolato fondente»

Paola Cortellesi è la protagonista di "Petra", produzione Sky Original prodotta con Cattleya e Bartlebyfilm con la regia di Maria Sole Tognazzi che ha chiuso con una media ascolti da record nelle quattro puntate andate recentemente in onda, attualmente la produzione sta girando altri episodi tra Genova e Roma.

La Cortellesi aveva già visitato la gelateria di via Balbi un paio di anni fa, come testimonia lo scatto pubblicato dalla pagina social dell'attività, che nei mesi scorsi era stata visitata anche da Giuseppe Zeno, interprete di alcune fiction di grande successo come "Incantesimo", "Un Posto al Sole" e "L'onore e il rispetto".