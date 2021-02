Tappa genovese per Giuseppe Zeno, gelato in via Balbi per uno dei volti più amati delle fiction

Tappa genovese per l'attore napoletano avvistato e immortalato in una gelateria di via Balbi: ha raggiunto il successo sul piccolo schermo per le sue interpretazioni in alcune fiction di grande successo come "Incantesimo", "Un Posto al Sole" e "L'onore e il rispetto

Tappa genovese per l'attore napoletano Giuseppe Zeno, avvistato e immortalato in una gelateria di via Balbi, che ha pubblicato un selfie con uno dei volti più amati delle fiction italiane.

Guseppe Zeno, nato a Napoli l'8 maggio 1986, ha raggiunto il successo sul piccolo schermo per le sue interpretazioni in alcune fiction di grande successo come "Incantesimo", "Un Posto al Sole" e "L'onore e il rispetto". Ha recitato anche in "Gente di mare", "Il paradiso delle signore", "Squadra Antimafia", "Mentre ero via" e "Il clan dei camorristi". Molto attivo anche sui social, la sua pagina Instagram conta oltre 215mila follower.

Oltre alle fiction è noto per la sua attività a teatro e per alcune parti anche in alcuni film come "La tenerezza" di Gianni Amelio e "La fabbrica dei tedeschi di Mimmo Calopresti". Giuseppe Zeno, di passaggio a Genova si è concesso un gelato alla Gelateria Balbi, l'attore si trova in Liguria perché interpreta una parte nella fiction "Blanca", la produzione sta girando alcune scene tra Genova e il Levante.