'Petra', boom di ascolti per la fiction ambientata a Genova

Forse è anche un po' merito di Genova, che ha fatto da sfondo alle avventure della ispettrice della mobile, se 'Petra', la produzione targata Sky Original prodotta con Cattleya e Bartlebyfilm, con protagonista Paola Cortellesi e la regia di Maria Sole Tognazzi, ha chiuso con una media ascolti da record.

Per le quattro puntate andate in onda su Sky Cinema la media finale è stata di 708mila spettatori medi, garantendo a 'Petra' il miglior risultato di sempre per un nuovo titolo Sky Original, superando anche la prima stagione di 'Gomorra' e 'The Young Pope'.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

'Morti di carta', l'ultimo appuntamento di 'Petra' in onda ieri sera, è stato seguito su Sky da 704mila spettatori medi, in rialzo del +16% sul precedente episodio. 'Petra' è scritta da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia. Una sceneggiatura è firmata anche da Enrico Audenino.