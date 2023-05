Genova si prepara per la Regata delle Repubbliche Marinare: sulla galea, il drago di San Giorgio

Genova si prepara a competere con il suo equipaggio per la 68esima edizione del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, la prestigiosa manifestazione sportiva che celebra le rivalità e le imprese delle quattro più famose repubbliche marinare italiane: Venezia, Amalfi, Pisa e appunto il capoluogo ligure, attuale campione in carica dopo aver vinto a Pisa l'anno scorso. L'appuntamento è fissato per venerdì 2 e sabato 3 giugno, quando gli equipaggi femminili e maschili delle quattro città si sfideranno nuovamente per conquistare la vittoria.

L'evento, istituito nel 1955, torna quest'anno a essere disputato nella laguna veneziana, prendendo un posto di rilievo all'interno del calendario di eventi del Salone Nautico. Anche quest'anno le regate saranno due poiché all'interno della manifestazione, da due anni, è infatti entrata anche la categoria femminile.

Il corteo delle quattro repubbliche, con il corteo storico e la presentazione degli equipaggi, sfilerà venerdì. Sempre venerdì alle 18,30 gareggeranno le donne, mentre sabato alle 18 si terrà la disputa maschile, da Sant'Elena a Campo della Salute. Quest'ultimo evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai Due.

A bordo di ogni galea trovano spazio otto vogatori e un timoniere, e ciascuna di esse si distingue per i colori e le splendide polene: il leone alato di Venezia, che si riconduce al patrono della città lagunare, San Marco Evangelista, il cavallo alato di Amalfi, il drago per Genova che ricorda il protettore della città, San Giorgio e l'aquila di Pisa, che simboleggia l'antico legame tra la Repubblica e il Sacro Romano Impero. Per la polena che taglia prima il traguardo, a conclusione del percorso, l'ambito trofeo in oro e argento realizzato dalla Scuola Orafa Fiorentina raffigurante un galeone a remi sorretto da quattro ippocampi, sotto al quale compaiono gli stemmi delle quattro repubbliche. Il trofeo rimane nelle mani della città vincitrice per un anno, per poi essere rimesso in palio in occasione della Regata

successiva.