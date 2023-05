Regata Repubbliche Marinare 2023: equipaggi e programma

È partita nel pomeriggio di domenica 28 maggio 2023 al Centro Remiero di Pra’, con la consegna dei body gara agli equipaggi maschili e femminili, la marcia di avvicinamento alla 68esima edizione della Regata delle antiche Repubbliche marinare, in programma tra venerdì 2 e sabato 3 giugno a Venezia, nel bacino di San Marco. Lo storico appuntamento, a cavallo tra sport e tradizione, vedrà affrontarsi Genova, Pisa, Amalfi e Venezia in una doppia competizione, maschile e femminile, preceduta come sempre da uno sfarzoso corteo storico che costituisce il momento centrale di tutta la manifestazione. Sotto gli occhi del sindaco di Genova Marco Bucci e dell’assessore comunale allo sport e presidente del Comitato cittadino di Regata Alessandra Bianchi, le 9 ragazze e i 12 ragazzi di San Giorgio hanno ricevuto i body gara con i quali, il prossimo weekend, difenderanno i colori della città della Lanterna.

Regata antiche Repubbliche Marinare: dove vederla in tv

Grande attesa in particolare per la prova maschile, trasmessa in diretta su Raidue sabato 3 giugno alle ore 18, con l’equipaggio genovese che scenderà in acqua da campione in carica dopo la grande vittoria ottenuta a Pisa lo scorso settembre.

L'equipaggio maschile

Gli uomini proveranno a bissare il successo della scorsa edizione con il seguente equipaggio:

capovoga Edoardo Rocchi (vice campione del mondo Junior a Tokyo 2019 e componente fisso dell’Italia Under 23, alla sua seconda esperienza con il galeone di San Giorgio)

Nicolò Pucci (spezzino, seconda esperienza)

Michele Maspero (un passato con la maglia azzurra nelle competizioni giovanili, seconda esperienza)

Luca Carrozzino (atleta del Centro remiero federale universitario di Pra’, ha partecipato ad alcune regate internazionali con il body Italia e all’ultima edizione della Regata)

Edoardo Marchetti (quinta esperienza consecutiva, due vittorie con il galeone bianco, campione del mondo di Coastal Rowing e svariati titoli di campione italiano di canottaggio)

Riccardo Altemani (campione italiano di canottaggio a sedile fisso)

Pietro Sitia (atleta del Centro remiero federale universitario di Pra’, nel curriculum alcuni titoli italiani, alla sua prima partecipazione alla Regata)

Enrico Perino (veterano del gruppo, varie vittorie nel canottaggio a sedile fisso e mobile)

Andrea Licatalosi (atleta del Centro remiero federale universitario di Pra’, nazionale categorie Junior e Under 23, vice campione del mondo Junior 2021)

Martino Cappagli (azzurro categoria Junior 2022, seconda esperienza)

Giacomo Costa (quinta esperienza consecutiva, due vittorie con il galeone bianco, campione del mondo di Coastal Rowing e svariati titoli di campione italiano di canottaggio)

timoniere Alessandro Calder (due vittorie con il galeone bianco, campione del mondo di Coastal Rowing)

Gli allenatori di Genova

La scelta e la preparazione dell’equipaggio che parteciperà alla Regata maschile sono state affidate a due allenatori di grande esperienza: Giovanni Calabrese e Giulio Basso. Giovanni Calabrese, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sydney 2000 nel due di coppia, ha contribuito al successo di Genova nel 2022. Vanta diversi titoli di campione del mondo come tecnico della ASD Canottieri Gavirate. Giulio Basso, anch’egli vittorioso con Genova nella 67esima edizione della Regata, tra il 2015 e il 2021 è stato collaboratore tecnico nella nazionale italiana di canottaggio Junior, Under 23 e assoluta. Attuale responsabile tecnico del Centro remiero federale universitario di Pra’, allena quotidianamente il Rowing Club Genovese con cui ha contribuito alla vittoria di diversi titoli mondiali).

L'equipaggio femminile

Ma gli occhi di Genova e dei genovesi sono rivolti anche all’equipaggio femminile. Diverse le ragazze alla prima esperienza sul galeone bianco ma con un ricco curriculum sportivo fatto di titoli italiani e mondiali: Maria Ludovica Costa, Gaia Boiocchi, Arlinda Brahaj, Ludovica D’Epifanio, Gemma Ghinelli, Silvia Tripi, Silvia Sciutto, Valentina Cacciacarne, Alessia Della Fazia. Il timoniere sarà Alessandro Calder, l’allenatore Enzo Mancuso che vanta diverse esperienze con il galeone genovese, avendo vinto diverse edizioni della Regata sia con l’equipaggio maschile sia con quello femminile.

Imprescindibile anche il ruolo di Stefano Crovetto, direttore sportivo e pedina fondamentale della spedizione genovese.

Come da tradizione la (doppia) Regata sarà preceduta dal corteo storico che sfilerà per le strade di Venezia con una “colonna mobile” di 250 figuranti.

Regata Repubbliche Marinare 2023: il programma

Il programma prevede, venerdì 2 giugno alle ore 17, la sfilata delle delegazioni in costume di Pisa, Amalfi, Genova e Venezia, da piazza San Marco lungo la Riva degli Schiavoni fino all’Arsenale, mentre alle 18.30 i quattro equipaggi femminili in rappresentanza di ciascuna delle antiche Repubbliche si sfideranno in acqua su un percorso di 1000 metri. Alle 19.30 la premiazione presso l’Arsenale – Salone Nautico di Venezia.

Sabato 3 giugno, alle ore 18, il piatto forte della manifestazione con la Regata al maschile sulla distanza di 2000 metri, dai Giardini di Sant’Elena lungo il Bacino di San Marco fino al traguardo di fronte la Basilica della Salute. A seguire la premiazione degli equipaggi nel Campo della Salute. Regata e premiazione saranno trasmesse in diretta tv su Raidue.

I commenti

«Genova si presenta alla 68esima edizione della Regata con i migliori atleti disponibili – commenta il vice presidente del Comitato cittadino di Regata Marco Dodero – Ringraziamo tutte le società che hanno messo a disposizione i loro tesserati per questo grande appuntamento a cui, purtroppo, non potranno partecipare le vogatrici e i vogatori impegnati nei prossimi campionati assoluti di Varese. Un ringraziamento speciale ai nostri tre allenatori, Calabrese, Basso e Mancuso, che hanno lavorato duramente per formare due equipaggi competitivi che onoreranno al massimo i colori della nostra Genova».

"In bocca al lupo ai nostri ragazzi che fra pochi giorni saranno impegnati nelle acque di Venezia per tenere alto il nome di Genova – dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci – Un evento tra sport e tradizione con il nostro equipaggio che dovrà difendere il titolo conquistato a Pisa nella precedente edizione. La Regata delle Antiche Repubbliche Marinare ha regalato grandissime emozioni a Genova negli ultimi anni. Sono certo che i nostri equipaggi sapranno renderci orgogliosi anche questa volta. Tutta la città è pronta a sostenere i nostri ragazzi".

"Ci avviciniamo alla 68esima regata storica delle antiche Repubbliche Marinare con una grandissima carica di entusiasmo – spiega l’assessore comunale allo sport e presidente del Comitato cittadino di Regata Alessandra Bianchi – Saranno due giorni all'insegna dello sport e della valorizzazione della storia che accomuna le nostre città, una storia legata al mare, alle attività ad esso connesse, ma anche alla sfida sportiva e alla sana competizione, il cui spirito è impresso nel Dna delle nostre comunità. Il corteo storico con i nostri figuranti e gli equipaggi che scenderanno in mare con l'arrivo in Canal Grande daranno vita a un evento che si preannuncia entusiasmante e coinvolgente per tutto il grande pubblico che seguirà la Regata a Venezia, ma anche in diretta tv. Genova come equipaggio campione dell'ultima edizione a Pisa e in vista di The Ocean Race Genova The Grand Finale è pronta a vivere due giornate di grande sport in una vetrina straordinaria e unica al mondo in un mix di spettacolo, tradizioni e sport per la valorizzazione della nostra cultura millenaria, con tantissimi giovani protagonisti".