Tre nuovi semafori con telecamera: dove saranno posizionati i T-red

Sono in via d'installazione tre nuovi semafori con telecamera.

I T-red saranno posizionati agli incroci tra: via Canevari, corso Montegrappa e ponte Castelfidardo; corse De Stefanis e via Bertuccioni e tra corso Europa, via Mosso e via Scribanti.

La data di attivazione dei nuovi sistemi di controllo remoto sarà comunicata con anticipo e seguirà una fase di test, non sanzionatoria, di 15 giorni.

Il Comune ricorda che le violazioni rilevate saranno soggette a sanzione non solo al superamento dell’area d'incrocio, ma anche in caso di superamento della linea di arresto a semaforo rosso.

T-Red, come funzionano e quando scatta la sanzione

Il T-Red entra in funzione quando la lanterna semaforica proietta la luce rossa (e solo in quel caso) e il sistema rivela i tre passaggi vietati con il rosso:

- il passaggio del veicolo che non rispetta il rosso (viene contestato il comma 3 dell’articolo 146 del codice della strada, la sanzione è la più pesante e vengono decorati 6 punti patente);

- il superamento della linea di arresto e il mancato rispetto della segnaletica orizzontale (in questo caso viene contestato il comma 2 dell’art. 146, la sanzione è più leggera e vengono decurtati 2 punti dalla patente);

- se il veicolo si trova sulla corsia di indirizzamento, che è segnaletica orizzontale vincolante, e non la rispetta cambiando corsia. In questo caso la multa è di 41 euro (se pagata in forma ridotta) e arriva la decurtazione di 2 punti dalla patente. Quest'ultimo punto formalmente previsto ma non sanzionato a Genova poiché vi è la segnaletica verticale.