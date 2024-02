Arriva una nuova app per organizzare tour virtuali in 3d di Genova

Si chiama "Play Phygital" e serve a organizzare tour virtuali di Genova, scoprendo in 3d le sue bellezze, i negozi, le botteghe storiche e i prodotti tipici in sei lingue.

È una nuova app per turisti presente sulle piattaforme Apple e Android e riguarda proprio il capoluogo ligure: "È uno strumento con cui il Comune accompagnerà il turista alla scoperta della città, con visite anche personalizzate, immagini in 3d e audio-testi in sei lingue, per una Genova sempre più internazionale e smart" commenta l'assessora all'Informatica Marta Brusoni, rispondendo in consiglio comunale alla consigliera Tiziana Notarnicola (Vince Genova) che chiedeva ulteriori informazioni.

"L'app è stata realizzata con fondi europei e raggiunge 17 obiettivi dell’Onu, tra cui la green economy e il rispetto dell’ambiente. In più sfrutta i dati cartografici del geo-portale del Comune per il costante allineamento di tutte le informazioni" conclude Brusoni.