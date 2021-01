Neve e vento, Liguria nella morsa del freddo: le raffiche superano i 100 km orari

Ancora freddo e vento forte in Liguria in questo fine settimana “arancione” non per allerta meteo, ma per le disposizioni anti coronavirus.

Arpal ha prolungato a domenica l’avviso per vento di burrasca forte emanato sabato, complici raffiche che nella notte hanno superato i 100 km orari, sia sulla costa sia nell’entroterra. Al lago di Giacopiane, per esempio, si è registrata una raffica a 112 km/h, alla Marina di Loano a 102.6 km/h.

Il fenomeno, collegato alle basse temperature, acuisce la percezione di freddo, insieme con i fiocchi arrivati non sono nell’entroterra, ma anche sui rilievi della parte costiera della Liguria. Queste le temperature registrate: Settepani (SV) -7.7°C Pratomollo (GE) -7.6°C, Monte di Mezzo (GE) -6.4, Alpe Vobbia (GE) -6, Poggio Fearza (IM) -5.9, Monte Penello (GE) -5.7, Casoni di Suvero -4.4.