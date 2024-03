Metropolitana, quattro serate di chiusura anticipata

Questa settimana il piano delle attività di manutenzione serale della metropolitana sarà concentrato su interventi nelle gallerie e sul sistema di rilevamento antincendio, insieme alla manutenzione ordinaria dell'armamento ferroviario.

Al fine di consentire l'esecuzione dei lavori pianificati, è prevista la chiusura anticipata della metro nelle sere di lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 marzo. Le ultime partenze saranno alle 21,10 da Brin per Brignole e alle 21,17 da Brignole per Brin.

Questa decisione è stata presa al fine di garantire le necessarie tempistiche per l'esecuzione dei lavori programmati e per svolgere in sicurezza tutte le attività previste, senza la circolazione dei treni durante il periodo di chiusura.

Nonostante la chiusura serale anticipata della metro, il collegamento serale con la Valpolcevera sarà garantito tramite la linea 9 (Caricamento - Brin - Pontedecimo).