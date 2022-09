Meteo Liguria, le previsioni della settimana: verso l'autunno, freddo e possibile instabilità

Si scivola verso l'autunno in Liguria e le temperature questa volta non sono destinate a rialzarsi. A Genova la settimana, secondo il portale 3bMeteo, sarà caratterizzata da un cielo per lo più terso ma anche da una colonnina di mercurio con valori più bassi.

Le temperature infatti non andranno oltre i 25 gradi, con minime che arriveranno anche a 13 verso la fine della settimana. Nel weekend, anche se è presto per avere ancora previsioni precise, dovrebbe arrivare anche la pioggia e domenica 25 potrebbe essere una giornata decisamente fredda.

Nel dettaglio, su Genova, lunedì 19 cielo poco nuvoloso e temperature tra i 19 e i 24 gradi. Martedì il sole splenderà in cielo e i valori saranno compresi tra i 18 e i 26 gradi. Mercoledì ancora poche nuvole, con temperature tra i 18 e i 25 gradi. Giovedì sole e nuvole e valori compresi tra i 16 e i 24 gradi.

La situazione dovrebbe peggiorare venerdì 23, con temperature tra i 13 e i 21 gradi e qualche precipitazione nel pomeriggio. Per quanto riguarda sabato e domenica, se non ci saranno variazioni, ci aspetta un fine settimana all'insegna della pioggia e delle temperature basse (sabato tra i 13 e i 20 gradi, domenica addirittura tra 14 e 15). Ma sarà possibile saperne qualcosa di più solo verso metà settimana, quando le previsioni potranno avere maggiore attendibilità.