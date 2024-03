Meteo Liguria, le previsioni per la settimana: partenza con le nuvole

Partenza nuvolosa in Liguria per la settimana dal 18 al 24 marzo che segna ufficialmente l'inizio della primavera: a Genova pioggerella, foschia e nuvole basse, così come nelle altre parti della regione, mentre alla Spezia è prevista pioggia in intensificazione nel pomeriggio. Ma, secondo gli esperti di 3bMeteo, la situazione dovrebbe migliorare nel corso della settimana, lasciando fortunatamente spazio al bel tempo con un clima mite e temperature spesso sopra la media pur senza particolari eccessi.

Le previsioni per lunedì 18 marzo

Sempre secondo gli esperti di 3bMeteo, infiltrazioni umide stanno raggiungendo la nostra regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su riviera di ponente e riviera centrale giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata.

Su Alpi e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 2850 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

Le previsioni per martedì 19 marzo

In Liguria le correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico sulla riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla riviera centrale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su Alpi e sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2750 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da mosso a poco mosso.

Le previsioni per mercoledì 20 marzo

La pressione torna ad aumentare favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità con cieli da molto nuvolosi a poco o parzialmente nuvolosi. Nello specifico sulla riviera di ponente giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla riviera centrale giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulla riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sull'Appennino nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2450 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

Le previsioni per giovedì 21 marzo

Infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su riviera di ponente e Alpi nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con formazioni nebbiose al pomeriggio; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a parziali schiarite dal pomeriggio. In serata formazione di foschie o banchi di nebbia; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 2850 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

Le previsioni per venerdì 22 marzo

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico sulla riviera di ponente giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su riviera centrale, riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2750 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

Se la tendenza verrà confermata, sabato 23 sarà possibile una nuova perturbazione caratterizzata da pioggia e schiarite tranne che nell'imperiese, mentre domenica dovrebbe essere soleggiata con precipitazioni sparse nello spezzino e nell'imperiese. Ma è troppo presto per avere previsioni accurate, dunque il consiglio è di affidarsi ai prossimi aggiornamenti.